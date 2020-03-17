Luan'ın Ituano FC'ye Attığı Gol
2020 Campeonato Paulista maçında Corinthiansi evinde Ituano FC'yi ağırladı. Corinthians atağında ara pasta ceza sahası içinde topla buluşan Luan, Ituano savunması ve kalecisini mağlup ederek 1-1 sonuçlanan maçın skorunu belirliyor.
17.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:00
2020 Campeonato Paulista maçında Corinthiansi evinde Ituano FC'yi ağırladı. Corinthians atağında ara pasta ceza sahası içinde topla buluşan Luan, Ituano savunması ve kalecisini mağlup ederek 1-1 sonuçlanan maçın skorunu belirliyor.
Kaynak: Dugout