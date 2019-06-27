LTSO'dan 2 yeni indirim protokolü

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) iki yeni indirim protokolü imzaladı.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası tarafından BGS Grup Raylı Pergola Sistemleri ve Özel İrem Açıköğretim KPSS Bilgisayar Kursu ile indirim protokolü imzalandı. LTSO üye kimlik kartı sahibi işletme ve firma sahipleri, oda tarafından indirim protokolü sağlanmış tüm firmalardan yararlanabilir. Protokolle ilgili detaylara ve indirim sağlanan tüm firma ve kuruluşlarawww.ltso.org.tr adresinden ulaşılabiliyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA