Ltso Başkanı Cebelli, Mazbatasını Aldı

Lüleburgaz Ticaret Sanayi Odası (LTSO) başkanlığa seçilen İlhami Cebelli, mazbatasını aldı.

Lüleburgaz Adliyesinde düzenlenen törene, Cebelli ve beraberindeki yönetim kurulu katıldı.

Cebelli, törende İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yavuz Öztürk'ten mazbatasını aldı.

Burada bir konuşma yapan Cebelli, oda başkanlığına seçilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Mazbata alarak göreve başladığını ifade eden Cebelli, üyelere en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.

Cebelli, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.