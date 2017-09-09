Bugün sızdırılan iOS 11 Golden Master (geliştiriciler için final) sürümündeki yeni iPhone ve yeni AirPods detaylarından bahsetmiştik.9to5Mac sitesi iOS 11 GM sürümünü inceleyerek LTE destekli Apple Watch"un görüntülerine de ulaştı.



LTE özellikli Apple Watch kesinleşti!



iOS 11 Golden Master"daki watch uygulamasında Apple Watch Series 3 olarak adlandırılacağı düşünülen yeni Apple Watch"un görüntüsü mevcut. Bu görüntüden yeni akıllı saatin Apple Watch Series 2 ile benzer bir form faktörüne sahip olduğunu söylemek mümkün.







Watch uygulamasında demo olarak görülen model Uzay Grisi renginde. Apple Watch Series 3, muhtemelen içerisinde LTE çipi bulunan kırmızı digital crowna sahip. Yani bu kırmızı digital crown aynı zamanda LTE anteni.







iOS 11 Golden Master"da görülen sinyal göstergesi de yeni Apple Watch"ta bu özelliğin olacağının kanıtı. LTE destekli Apple Watch, bağlı olduğu iPhone ile aynı telefon numarasını kullanacak. Bu, Apple Watch sahiplerinin saatlerini kullanarak sorunsuz bir şekilde görüşme yapabilecekleri anlamına geliyor.



Apple Watch Series 3"te hücresel ayar kurulumu otomatik olacak gibi görünüyor. Muhtemelen yeni Apple Watch eşleştirildiğinde kullanıcılara LTE özelliğini kullanıp kullanmayacakları sorularak ona göre bir yapılandırma gerçekleşecek. Apple Watch Series 3"ün ilk görüntülerini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.