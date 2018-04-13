Lr Aloe Via Aloe Veralı Güneş Bakım Seti

LR Health ve Beauty, Aloe Vera'lı bakım seti ile güneşten korunmanın en doğal yolunu sunuyor. Aloe Via Güneş Koruma Ürünleri, cildinizi nem ile beslerken, güneşin zararlı etkilerine karşı sizi gün boyunca koruyor. Cildi yatıştıran hafif serinletici etkisiyle cilt üzerinde kolaylıkla dağılıyor ve yapışmıyor. Aynı zamanda her cilt tipini koruyan yapısı ve içeriğinde bulunan Aloe Vera ile cildi besliyor, sakinleştiriyor ve yeniliyor.

LR Aloe Via Güneş Koruma Ürünleri jel veya sprey formlarıyla tüm cilt ihtiyaçlarını karşılayan farklı kullanım yöntemleri sunuyor. Aloe Vera Anti Aging Güneş Kremi, yüz ve dekolte gibi hassas bölgelere de uygulanabilirken cildi yoğun bir şekilde nemlendiriyor ve yaşlılık belirtileri ile mücadele ediyor.

Açık renkli ciltler için de gönül rahatlığı ile kullanılabilen Aloe Vera Güneş Spreyi SPF 30 püskürtme özelliği ile hızlı ve kolay kullanım sağlarken UVA'dan UVB'ye kadar etkili bir koruma sunuyor. Aloe Vera Güneş Sonrası Jel Krem içerdiği %70 oranında Aloe Vera Jeli ve Shea yağı ile cildi serinleterek güneş sonrasında kurumasını engelliyor, nemlendirerek besliyor ve yumuşacık yapıyor.

LR Aloe Vera Anti Aging Güneş Kremi SPF20 50 ml: 66,90 TL

LR Aloe Vera Güneş Spreyi SPF30 125 ml Satış Fiyatı: 66,90 TL

LR Aloe Vera Güneş Sonrası Jel Krem 200 ml Satış Fiyatı: 52,90 TL