LpsChain'e BİRLEŞİK KRALLIK DIŞ TİCARET BAKANLIĞI'NDAN DESTEK

Dünyanın 'İlk Blokzincir (Blockchain) Teknolojisine sahip' veri yönetimi, transferi ve depolama sistemi olan LPS Bilişim Hizmetleri'nin geliştirdiği ve dünyanın ilk 'Blokzincir (Blockchain) Teknolojisine sahip veri yönetimi, transferi ve depolama sistemi' olan "LpsChain" Birleşik Krallık Dış Ticaret Bakanlığı'ndan destek aldı.

11 Haziran 2021 , İstanbul- 2016 yılından bu yana hem global hem de yerli şirketlere enerji sistemleri tasarımı ve güç sistemleri analizi konusunda LeanPower markasıyla hizmet veren Gökhan Önal, 'yerli bir teknoloji' olarak geliştirdiği "LpsChain" ile uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.

LPS Enerji ile, enerji alanında General Electric, Siemens AG, Suzlon, Swissgrid, Fichtner GmbH, Manitoba Hydro International gibi global şirketlere; Türkiye'de ise TEİAŞ ve Aselsan gibi kurumlarla iş birliği yapan Gökhan Önal, 2018 yılında bilişim alanında ürün ve çözümler sunmak üzere, LPS Bilişim Hizmetleri''ni kurdu.

LPS Bilişim Hizmetleri, kuruluşuyla birlikte Blokzincir (Blokchain) tabanlı veri yönetimi, transferi ve depolama hizmeti sunan 'LpsChain' ürününü geliştirmeye başladı.

2020 yılında Birleşik Krallık şubesini açan ve Londra'daki Türk Ticaret Merkezi'nde faaliyetlerini sürdüren şirket, dünyanın ilk 'Blokzincir (Blockchain) Teknolojisine Sahip Veri Yönetimi, Transferi ve Depolama Sistemi' olan 'LpsChain' ürünüyle Birleşik Krallık Dış Ticaret Bakanlığı tarafından Birleşik Krallık'a yatırım yapmak isteyen ve yüksek büyüme gösteren yenilikçi teknoloji firmalarının dahil edildiği "Global Entrepreneurship Program"ı çerçevesinde destek kapsamına alınmayı başardı.

LpsChain, alanında sunduğu yüksek güvenlik ile sektörde fark yaratıyor

Dahil edildikleri destek programı kapsamında açıklama yapan LPS Bilişim Hizmetleri CEO'su Gökhan Önal, LpsChain'in milli bir teknoloji ve aynı zamanda global pazarda da özgün ve yenilikçi bir ürün olduğunun altını çizerek "Kuruluşumuzdan bu yana enerji alanında olduğu gibi, bilgi güvenliğinde de geliştirdiğimiz ürün ve sunduğumuz hizmetlerle hem öncü bir şirket hem de dünyada tanınan bir marka olmayı hedefliyoruz" dedi.

Ürünlerinde, Blokzincir (Blockchain) teknolojisiyle dosyaları parçalara ayırarak çift kriptolama uygulayan yeni bir şifreleme modeli kullandıklarını belirten Önal, "Böylece günümüzün en kritik konularından olan kişisel verilerin korunması için veri transferi, depolama, yönetimi ve senkronizasyonunda en yüksek seviyede güvenlik sunarak sektörde bir fark yaratıyoruz." açıklamasında bulundu.

Esnek ve modüler yapısıyla LpsChain, her sektör için uygun

Gökhan Önal, veri depolama konusunda yüksek güvenlikle süresiz olarak depolama hizmeti sunduklarını aktararak "Yüksek hız ve dış tehditlere karşı üst düzey güvenlik sunan LpsChain ile sınırsız sayıda ve boyuttaki her türlü veriyi paylaşabilir, verilerinizi ortak kullanıma açabilir ve ortak çalışma dosyalarınızı yönetebilirsiniz." dedi.

Sundukları teknolojinin dünyada 'benzersiz ve tek' olduğunun da altını çizen LPS Bilişim Hizmetleri CEO'su Gökhan Önal, açıklamalarını şöyle tamamladı: "Bloklarda veriyi tutan ve ölçeklenebilir tek blokzincir yapısında olan ürünümüz LpsChain, ticaret, finans, sigorta gibi sektörlerin yanı sıra veri gizliliğinin önem arz ettiği kamu kurumları, savunma, eğitim, sağlık, inşaat, Ar-GE, tedarik zinciri, gümrük işlemleri, finansman gibi bütün sektörlerde rahatlıkla kullanılabilir. Sahip olduğumuz deneyimli ekibimizle birlikte, gelecek dönemde de yapay zeka, makine öğrenimi, blokzincir ve büyük veri gibi farklı alanlarda öncü çalışmalara imzamızı atmayı hedefliyoruz."

LPS Bilişim Hizmetleri Hakkında:

2018 yılında kurulan LPS Bilişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, kurumlara sınırsız kapasitede kişisel ve kurumsal verinin yönetimi, depolaması ve paylaşımının Blokzincir teknolojisi ile sağlanması üzerine hizmet sunuyor. 2020 yılında İngiltere'de şube açan ve Londra'daki Türk Ticaret Merkezi'nde faaliyetlerini sürdüren şirket, dünyanın ilk 'Blokzincir Teknolojisine Sahip Veri Yönetimi, Transferi ve Depolama Sistemi' olan ve veri gizliliğinin önem arz ettiği tüm sektörlerde kullanılabilen 'LpsChain' ürünüyle İngiltere Dış Ticaret Bakanlığı'nın "Global Entrepreneurship Program"ı çerçevesinde destek kapsamına alınmayı başardı. Daha fazla bilgi için https://www.lpschain.com/ adresi ziyaret edilebilir.