LPL zirve yarışında son haftanın önemli serisi geride kaldı: Team WE vs EDG
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LPL zirve yarışında son haftanın önemli serisi geride kaldı: Team WE vs EDG

24.03.2021 22:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:38
LPL zirve yarışında son haftanın önemli serisi geride kaldı: Team WE vs EDG

EDG dominant oyunuyla Team WE'ye dur dedi

'de  normal sezonun son haftasında haftanın merakla beklenen karşılaşması geride kaldı. Zirveyi yakından ilgilendiren Team WE vs EDG serisinden 2-0'lık galibiyetle ayrılan taraf EDG oldu. Team WE'nin altı maçlık galibiyet serisine son veren Edward Gaming mevsim finallerine olabildiğince üst sıradan girmenin peşinde.

Seride neler gördük?

Serinin ilk maçında EDG'nin WE'yi ezip geçtiğini gördük. Rakiplerini çok iyi analiz ederek  hazırlanmışlar. Team WE'yi orta sıra takımı gibi gösterdiler. Rakibin en güçlü yanı olan Beinshang'ı kontrol altında tutarak WE'nin oyun planını bozdular. Ayrıca bireysel olarak koridor aşamasında Shanks ve Breathe'in rakip ormancıya yeterince saygı göstermediğini gördük. Art arda Hecarim baskınlarıyla skor çıkarmayı başaran EDG, erken oyunda üstünlük vermeyerek orta oyuna gelindiğinde maçı kapatabilecek kadar altın farkı yakalamayı başardı.

İkinci maçta skor tabelasına da yansıdığı gibi yine benzer bir oyun gördük. Bu sefer alt koridordan telafi edilemez bir fark açıldı. Missing'in koridor aşamasındaki basit hataları ve Jıumeng'in orta oyundaki hataları göze çarptı. İlk maçta olduğu gibi tarafsız canavarlar yine EDG ekibinin kontrolündeydi. Beinshang'ın yirminci dakikada barondan hemen önce yakalanıp düşmesi ve EDG'nin bu şansı değerlendirip Baron güçlendirmesini almasıyla oyun iyice açıldı. Viper da sezonun tamamında olduğu gibi yine muhteşem oynadı. Zaten EDG'nin üstünlüğü ile geçen karşılaşmada Team WE daha fazla direnemedi.

Böylelikle üst sıralar iyice kızıştı. EDG ikinci sıradaki yerini korudu. İkinci ile beşinci takım arasında sadece bir galibiyet fark var. Üç gün sonra oynanacak olan Team WE vs Top Esports serisi iki takımın mevsim finallerindeki yerini belirleyecek. EDG ise son maçını RA karşısında oynayacak.

Serinin özet görüntülerine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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