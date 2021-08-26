LPL'in sürpriz takımı LNG Esports Viper'lı EDward Gaming engeline takıldı

LNG Esports'un 2021 Dünya Şampiyonası'na katılma şansı hala sürüyor.

Çin ligi LPL'de yaz mevsimi play-off kaybedenler grubu dördüncü tur serisinde LNG Esports, Viper ve Meiko'lu EDward Gaming'e 3-1 mağlup olarak bölgesel finallerin yolunu tuttu. Şuana kadar gösterdiği performansla herkesin övgüsünü toplayan ligin sürpriz takımı LNG Esports'un 2021 Dünya Şampiyonası'na katılma şansı henüz bitmiş değil.

EDward Gaming büyük final adayı

Bir önceki turda Team WE'ye kaybeden EDward Gaming yavaş yavaş kendi potansiyelini buluyormuş gibi gözüküyor. Alt koridorda Viper-Meiko ikilisinin ana taşıyıcı olduğu bir oyun sistemini benimseyen EDward Gaming'in, yakın rakibi RoyalNeverGiveUp'ın da durumu düşünüldüğünde LPL'de büyük finale yükselme ihtimali bir hayli fazla. Bugün LNG Esports karşısında elde edilen dominant galibiyetin ardından yarı finalde FPX vs Team WE serisinin kaybedeniyle 29 Ağustos Pazar günü oynayacaklar.

Bölgesel Finaller sistemi

LPL sistemi gereği takımlar mevsim finallerinde en az üçüncü tura kadar yükselip yeterli şampiyonluk puanına sahip olduğu takdirde kaybetmeleri durumunda Bölgesel Finaller'e katılmaya hak kazanıyor. LNG Esports'a 3-1 mağlup olan RNG ve Team WE'ye 3-2 kaybeden Rare Atom, halihazırda Bölgesel Finaller'de yerini almış durumda. LNG Esports'un da bugün kaybetmesiyle birlikte yalnızca tek takımlık slot kaldı. Çok büyük ihtimal kalan slotu Team WE'nin dolduracağını düşünürsek bu dört takım arasında oynanacak iki turlu Bölgesel Finaller'in kazananı 'na direkt gruplardan başlayacak olup, ikinci olan takım ise ön elemelere katılacak.

Kaynak: Playerbros