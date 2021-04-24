LPL'de şike soruşturması sonucunda FPX ve TT'den üç oyuncu ceza aldı!
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LPL'de şike soruşturması sonucunda FPX ve TT'den üç oyuncu ceza aldı!

LPL'de şike soruşturması sonucunda FPX ve TT'den üç oyuncu ceza aldı!
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LPL'de şike soruşturması tamamlandı. Ana ligden üç oyuncu, akademiden yirmi beş oyuncu ceza aldı.

Geçtiğimiz aylarda FunPlus Phoenix'in akademiden yükselen ormancısı 'Bo'nun, LPL'in yükselme ligi olan LoL Development League ()'de kendisinin ve takımının şike olaylarına karıştığını itiraf etmesi üzerine LDL ve 'deki tüm oyuncular, koçlar ve menajerler üzerinde inceleme başlatılmıştı. Gelen itiraf sonucunda 'Bo' profesyonel maçlardan men edilmişti.

Yaklaşık iki ay süren incelemeler sonucunda LPL'de FPX ve ThunderTalk Gaming'den üç oyuncu, akademi liginde ise tam yirmi beş oyuncu, üç menajer, altı koç ve bir asistan koça farklı derecelerde ceza verildi. LDT(League of Legends Profesyonel Disiplin Kurulu) tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

'Geçtiğimiz ay ligde şikeye karşı bir eğitim verildi ve LPL'de yer alan on yedi takımın oyuncuları, koçları, menajerleri ve takım çalışanları üzerinde bire bir soruşturma yürütüldü. Soruşturma ve toplanan kayıtlara dayanarak konu ile ilgili tarafların durumu doğrulandıktan sonra LPL Disiplin Kurulu aşağıdaki cezaları uygun gördü. Gönüllü itiraf hakkında yürürlükte olan kurallara bağlı olarak ilgili kişiler cezalandırılacak.

Gönüllü itiraf politikası yalnızca soruşturma tamamlanmadan önce kendi suçunu isteyerek itiraf eden kişiler için geçerlidir. Disiplin kurulu ihlalin kapsamına ve etkisine bağlı olarak daha sert veya hafif cezalar verebilir.'

Aktif LPL oyuncuları arasından:

FPX Bo dört ay (2 Mart 2021-4 Temmuz 2021)

TT bless on iki ay (22 Nisan 2021- 21 Nisan 2022)

TT Teeen dört ay (22 Nisan 2021- 21 Ağustos 2021)

boyunca profesyonel ve yarı profesyonel maçlardan uzaklaştırıldı. Ayrıca bu oyuncuların Leauge of Legends yayınları yapması yasaklandı. 'Bo' ve 'bless'in normalde altı ay ceza aldığı, fakat yetkililerle işbirliği sebebiyle cezalarının iki ay düşürüldüğü belirtildi. Akademi liginde verilen cezaların tamamına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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