LPL'de sekizinci haftanın takımı, oyuncusu ve çaylağı açıklandı

Geçtiğimiz hafta zirve yarışını kızıştıran mücadelelere sahne olan LPL'de haftanın takımı, oyuncusu ve çaylağı açıklandı. Ligdeki kaliteli takım sayısının artmasıyla birlikte iyi performans gösterip seçilemeyen birçok oyuncu var. ciddi bir şekilde diğer liglere oyun olarak ve ortalama performans olarak fark atmış durumda.

Haftanın üst koridoru ve oyuncusu

Haftanın takımında üst koridorda JDG Zoom bulunuyor. Zoom aynı zamanda haftanın oyuncusu seçildi. Geçtiğimiz mevsim finale çıkan JD Gaming'in en önemli özelliği diğer takımlardan çok daha zeki olmasıydı. JDG rakiplerini outsmart ederek ek bir çaba göstermeden mağlup edebiliyordu. Bu senenin başında performansları düşse de lig ortalarından itibaren özlediğimiz takımı görmeye başladık. Zoom'da bu haftaki performansıyla takımın ana taşıyıcı olduğunu gösterdi. Aynı zamanda dünyanın en iyi zayıf taraf oyuncusu olarak gösteriliyor. RNG karşısındaki Sett ve ChoGath oyunlarıyla maça etkisi inanılmaz seviyedeydi.

Ormancı

Ormancı rolünde mevsimin başından beri iyi performans gösteren Top Esports'tan Karsa yer aldı. Onlar da tıpkı JDG gibi lige istediği başlangıcı yapamadı. Dünya şampiyonasında da istenen başarı elde edilememişti. Fakat Karsa hem dünya şampiyonasında hem de ligde takımın en iyi performans gösteren ve en stabil oyuncusuydu. Son haftalarda ise Knigt da performansını arttırınca Karsa her oyunu domine etmeye başladı. LPL'de bu sene çok daha fazla üst seviye ormancı bulunuyor. Wei, jeijei, beishang, Tarzan, Leyan gibi mvp seviyesinde oyuncular var. Karsa bunlar arasında rakibe üstünlük vermeme konusunda bir numaralı ormancı. Muhteşem bir oyun görüşü var ve ne yapıp edip oyuna rakibinden daha fazla etki etmeyi başarıyor. Top Esports son 10 maçında sadece bir mağlubiyet aldı. Altı maçtır kazanıyorlar. Tepedeki takımları da alt etmeye başladılar. Bunun en büyük mimarı Karsa olarak görülüyor.

Orta koridor ve nişancı

Bu sene LPL'de yılın sürprizi Rare Atom'un orta koridoru FOFO ve nişancısı Iboy haftanın takımına seçildiler. Invıctus Gaming karşısındaki dominant oyunları gerçekten etkileyiciydi. Rakibe oyuna dönmek için en ufak şans bile vermediler. Sezon başında Rare Atom'un playoff için son sıralardan girme mücadelesi vereceği düşünülüyordu. Fakat dünyanın en iyi galibiyet serilerinden birini elde ettiler. Son dört maçta FPX ve IG'yi mağlup etmeyi başardılar fakat LGD'ye yenildiler. Dokuz maçlık galibiyet serileri bozuldu. Iboy ve FOFO'da takımın çekirdeğini oluşturuyor gibi gözüküyor. IG'den transfer Leyan da çok iyi bir uyum sağladı. Iboy alt koridorda Tristana metasını getiren oyuncu olarak görülüyor. Tristana seçimini ilk yapanlardan ve ciddi verim alan oyuncuların başında geliyor.

Destek

Destek pozisyonunda JD Gaming'den Lvmao bulunuyor. RNG serisinde gösterdiği performansla haftanın takımına girmeyi haketti. Özellikle RNG oyuna dönmek için bir hamle denemeye çalıştığında Lvmao buna izin vermedi. Takımın ana oyun yapıcısı Lvmao maçlar sıkıştığı zaman bir şeyler deneyen ilk oyuncu oluyor. Yetenek olarak belki de takımın üst seviye oyuncusu denilebilir.

Haftanın çaylağı

Belki buna inanmakta biraz güçlük çekebilirsiniz ama haftanın çaylağı Nuguri seçildi. LCK'de iki senede bir yarı final bir de şampiyonluk kazanıp üstüne bir de Worlds şampiyonu olan DWG'den transfer Nuguri haftanın çaylağı oldu. Çünkü LPL'de daha önce hiç oynamamış, ilk mevsimindeki oyuncular çaylak olarak değerlendiriliyor. Bu sene ligde Aiming ve Tarzan gibi çaylaklar da boy gösteriyor. Nuguri de takıma katıldıktan sonra ikinci bir kazanma koşulu oluşturmuş gibi görünüyor. Khan'dan beklediği performansı alamayan FPX, Nuguri ile istediğini bulmuş gibi görünüyor. Worlds'te de gördük ki Nuguri artık sadece kazanan koridor değil, kaybeden koridor oynamayı da öğrenmiş. Bu özelliği takıma esneklik avantajı sağlıyor. Zaten birçok kişi tarafından dünyanın en iyi üst koridor oyuncusu olarak gösteriliyor.

Seçilen oyuncuların istatistiklerine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros