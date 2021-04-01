LPL'de normal sezonun en iyi beşlisi, oyuncusu ve çaylağı açıklandı!
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LPL'de normal sezonun en iyi beşlisi, oyuncusu ve çaylağı açıklandı!

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LPL'de normal sezonun en iyi beşlisi, oyuncusu ve çaylağı açıklandı!

EDG Viper gösterdiği performansla ödülleri topladı

LPL 2021 Bahar Mevsimi'nde playoff potasında ve zirve yarışında heyecanlı çekişmeye sahne olan normal sezonun tamamlanmasının ardından sezonun en iyi beşlileri, oyuncusu ve çaylağı açıklandı. Oyuncu havuzu olarak diğer liglerin net önünde olan , bu sezon da hem metanın belirlenmesi açısından hem de oyuncu yetiştirme açısından dünyaya liderlik etti. Birçok yeni yapılanma, akademiden yetişen oyuncu, rol değişimleri, oyun sistemleri üretmeyi başaran LPL, 'a çok güçlü bir şekilde geliyor.

İşte normal sezonun en iyi beşlisi:

Üst koridor: RNG Xıaohu

Ormancı: RNG Wei

Orta koridor: EDG Scout

Nişancı: EDG Viper

Destek: RNG Ming

En iyi ikinci beşli:

Üst koridor: JDG Zoom

Ormancı: RNG Karsa

Orta koridor: RA Fofo

Nişancı: RNG GALA

Destek: FPX Crisp

En iyi üçüncü beşli:

Üst koridor: TES 369

Ormancı: WE Beıshang

Orta Koridor: TES Knight

Nişancı: FPX Lwx

Destek: EDG Meiko

Sezonun MVP'si ve çaylağı: EDG Viper

Sezon başında HLE'den EDG'ye transfer olan Viper, bizlere Griffin'deki en iyi zamanlarını tekrar hatırlattı. Hem normal sezonun en iyi oyuncusu hem de en iyi çaylağı seçilmeyi başardı. Taraftarlar Viper'ın takımı bu kadar yukarı çekeceğini tahmin etmiyordu. Fakat beklentilerin çok üzerinde performans gösteren EDG, Viper'ın ana taşıyıcı olduğu oyun sistemiyle zirveye kadar çıkmayı başardı. Bu mevsim özelinde RNG inanılmaz bir çıkış yapmasaydı sezonu birinci bitireceklerdi. Güncel olarak LPL'in en güvenilir nişancısı Viper gibi gözüküyor. Kaynaklar ona aktarıldığında takımını galibiyete taşıyabilecek yeterli performansı gösterebiliyor. Çin'deki ilk mevsiminde en değerli oyuncu seçilmesi oyuncunun tavanının ne kadar yüksek olduğuna işaret ediyor. Zirveyi paylaşan RNG ve JDG'den herhangi bir oyuncu çıkarıldığında yeri doldurulabilir, fakat EDG'den Viper çıkarıldığında oyun planı onun üzerine kurulu olduğu için ikame etmesi imkansız gözüküyor.

Viper'ın istatistikleri:

KDA: 6.2

Toplam skor: 189

Oyun başına skor: 5.3

Dakika başına hasar: 554

Dakika başına minyon: 10.3

Hasar katkısı: %28.3

En iyi beşlilere seçilen oyuncuların istatistiklerine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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