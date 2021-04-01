LPL'de normal sezonun en iyi beşlisi, oyuncusu ve çaylağı açıklandı!
EDG Viper gösterdiği performansla ödülleri topladı
LPL 2021 Bahar Mevsimi'nde playoff potasında ve zirve yarışında heyecanlı çekişmeye sahne olan normal sezonun tamamlanmasının ardından sezonun en iyi beşlileri, oyuncusu ve çaylağı açıklandı. Oyuncu havuzu olarak diğer liglerin net önünde olan , bu sezon da hem metanın belirlenmesi açısından hem de oyuncu yetiştirme açısından dünyaya liderlik etti. Birçok yeni yapılanma, akademiden yetişen oyuncu, rol değişimleri, oyun sistemleri üretmeyi başaran LPL, 'a çok güçlü bir şekilde geliyor.
İşte normal sezonun en iyi beşlisi:
Üst koridor: RNG Xıaohu
Ormancı: RNG Wei
Orta koridor: EDG Scout
Nişancı: EDG Viper
Destek: RNG Ming
En iyi ikinci beşli:
Üst koridor: JDG Zoom
Ormancı: RNG Karsa
Orta koridor: RA Fofo
Nişancı: RNG GALA
Destek: FPX Crisp
En iyi üçüncü beşli:
Üst koridor: TES 369
Ormancı: WE Beıshang
Orta Koridor: TES Knight
Nişancı: FPX Lwx
Destek: EDG Meiko
Sezonun MVP'si ve çaylağı: EDG Viper
Sezon başında HLE'den EDG'ye transfer olan Viper, bizlere Griffin'deki en iyi zamanlarını tekrar hatırlattı. Hem normal sezonun en iyi oyuncusu hem de en iyi çaylağı seçilmeyi başardı. Taraftarlar Viper'ın takımı bu kadar yukarı çekeceğini tahmin etmiyordu. Fakat beklentilerin çok üzerinde performans gösteren EDG, Viper'ın ana taşıyıcı olduğu oyun sistemiyle zirveye kadar çıkmayı başardı. Bu mevsim özelinde RNG inanılmaz bir çıkış yapmasaydı sezonu birinci bitireceklerdi. Güncel olarak LPL'in en güvenilir nişancısı Viper gibi gözüküyor. Kaynaklar ona aktarıldığında takımını galibiyete taşıyabilecek yeterli performansı gösterebiliyor. Çin'deki ilk mevsiminde en değerli oyuncu seçilmesi oyuncunun tavanının ne kadar yüksek olduğuna işaret ediyor. Zirveyi paylaşan RNG ve JDG'den herhangi bir oyuncu çıkarıldığında yeri doldurulabilir, fakat EDG'den Viper çıkarıldığında oyun planı onun üzerine kurulu olduğu için ikame etmesi imkansız gözüküyor.
Viper'ın istatistikleri:
KDA: 6.2
Toplam skor: 189
Oyun başına skor: 5.3
Dakika başına hasar: 554
Dakika başına minyon: 10.3
Hasar katkısı: %28.3
En iyi beşlilere seçilen oyuncuların istatistiklerine ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros