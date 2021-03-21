LPL'de haftanın serisi geri kaldı: Top Esports vs RNG
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LPL'de haftanın serisi geri kaldı: Top Esports vs RNG

21.03.2021 22:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 22:27
LPL'de haftanın serisi geri kaldı: Top Esports vs RNG

RNG yedi maçtır kazanan Top Esports'u devirdi ve zirvedeki yerini korudu

LPL'de zirve mücadelesini yakından ilgilendiren seride lider , yedi maçlık galibiyet serisiyle gelen Top Esports ile karşılaştı. Top Esports lig ortalarından itibaren performansıyla göz dolduruyordu. Karşılarına çıkan üst seviye takımları da mağlup etmeyi başarmışlardı. RNG ise geçtiğimiz hafta JDG karşısında aldığı mağlubiyetle taraftarlarını düşündürmüştü.

Haftanın en çok beklenen mücadelesinde RNG ekibi Top Esports'u 2-0 ile geçmeyi başardı. Özellikle alt koridorda Ming ve GALA gösterdikleri performansla fark yarattı. TES alt koridorunun objektifler öncesi bireysel hatalarını iyi değerlendiren RNG,tarafsız canavarlar üzerinde üstünlüğünü korudu. Takım savaşlarında yine TES tarafını pozisyon hataları zorladı. Kompozisyon olarak RNG'den geride değillerdi. Harita kontrolünde de inisiyatifi eline alan RNG, GALA ve Ming'in de ekstra iyi oyunlarıyla galibiyeti kopardı. Böylece zirvedeki yerini korudu.

Puan durumuna ulaşabilirsiniz.

Serinin özet görüntülerine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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