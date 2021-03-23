LPL'de dokuzuncu haftanın oyuncusu, takımı ve çaylağı açıklandı
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LPL'de dokuzuncu haftanın oyuncusu, takımı ve çaylağı açıklandı

23.03.2021 22:19 | Son Güncelleme: 23.03.2021 22:24
LPL'de dokuzuncu haftanın oyuncusu, takımı ve çaylağı açıklandı

İşte haftanın en iyileri

'de playoff'lara bir hafta kala üst taraflarda çekişme devam ediyor. Dokuzuncu haftada zirveyi yakından ilgilendiren maçlar oynandı. Haftanın oyuncusu ve takımında da bu maçlarda gösterilen performansların yansımaları var.

Haftanın takımı

Üst koridor: JDG Zoom

Ormancı: JDG Kanavi

Orta koridor: JDG Yagao

Alt koridor: RNG GALA

Destek: RNG Ming

Haftanın en iyi beşlisinde üç tane JD Gaming oyuncusu var. JD Gaming şuanda LPL'in en sert takımlarından biri gibi görünüyor. Dokuzuncu haftada LNG ve LGD'ye karşı oynamış olmaları sizi yanıltmasın, geçtiğimiz haftalarda zirvedeki rakiplerini de devirdiler. Şuanda şampiyonluğun RNG ile birlikte en iyi iki adayından biri gibi gözüküyorlar.

Haftanın oyuncusu

JD Gaming'in orta koridor oyuncusu Yagao haftanın MVP'si seçildi. Zoe ve Azir oyunlarıyla rakiplerinin sürpriz yapmasına izin vermedi. LGD üst sıralardaki takımlardan maç çalabilen bir takım. Fakat Yagao buna şans tanımadı. Geçtiğimiz haftalarda da ne kadar iyi bir Zoe oyuncusu olduğunu göstermişti. Oynadığı üç maçta da mağlup olmadı.

Haftanın çaylağı

Haftanın çaylağında bu hafta sürpriz bir isim var. OMG'nin nişancısı Eric, sıralamada yakın rakipleri LGD karşısında kazanılan seride en önemli etkendi. 5/0/8 Jinx ve 14/2/6 'lık Kai Sa performansıyla takımını galibiyete taşıyan oyuncu oldu.

Seçilen oyuncuların detaylı istatistiklerine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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