LPL 2021 Yaz Mevsimi şampiyonu EDward Gaming!

EDward Gaming 2021 Dünya Şampiyonası'na birinci torbadan katılacak

LPL 2021 Yaz Mevsimi'nde şampiyonun adı belli oldu. Büyük finalde rakibi FunPlus Phoenix'i 3-1 mağlup etmeyi başaran ligin köklü takımı EDward Gaming, uzun bir süreden sonra tekrardan şampiyonluğa ulaştı. İlk üç maçtaki muhteşem performansıyla tecrübeli orta koridor oyuncusu Scout finallerin en değerli oyuncusu seçildi.

EDward Gaming tarihinde 6. kez şampiyon!

2017 yılı yaz mevsiminde finalde RNG'yi 3-2 mağlup ederek şampiyon olan EDG, son yıllarda taraftarlarını başarıya hasret bırakmıştı. İki yıldır Dünya Şampiyonası ve MSI turnuvalarına katılamayan EDward Gaming, geçtiğimiz sezon başında Viper'ı transfer ederek ligin iddialı takımlarından biri haline gelmişti. 2021 Yaz Mevsimi'nde tüm rakiplerini domine ederek yenmeyi başaran FunPlus Phoenix karşısında gösterdikleri performansla herkesin takdirini topladılar. Finallerden önce FPX ekibi yalnızca ligin değil Dünya Şampiyonası'nın bir numaralı favorisi olarak gösteriliyordu. Herkesin beklediğinin aksine EDward Gaming dört maçlık seri boyunca hem draftlardan hem de FPX'in en iyi olduğu nokta olan erken oyundan üstün çıkmayı başardı. Son maçta her ne kadar çok geri düşmüş olsalar da rakibinin hatalarını iyi değerlendirerek oyunu Viper'a taşıtmayı başardılar.

Böylelikle şampiyon olan EDG 2021 Dünya Şampiyonası'na birinci torbadan, FPX ise ikinci torbadan katılacak. LPL bölgesinden gelecek diğer iki takım ise yarın başlayacak Bölgesel Finaller sonucu belirlenecek. RNG, LNG, Rare Atom ve Team WE ekipleri kalan son iki koltuk için kıyasıya mücadele verecek.

Kaynak: Playerbros