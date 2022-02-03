LPG zammı ne zaman? LPG fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa! 3 Şubat 2022 LPG ne kadar?

LPG zammı ne zaman sorusunun yanıtı merak ediliyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin, motorin ve oto gaza zam geldi. Yeni zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Peki LPG'ye zam geldi mi? LPG'ye ne kadar zam geldi? İstanbul'da Ankara'da LPG ne kadar oldu? detaylar haberimizde.

LPG ZAMMI NE ZAMAN?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), artan petrol fiyatlarının ardından LPG otogaza da zam geldi. Buna göre; LPG otogazın litre fiyatına bu geceden itibaren 40 kuruş zam yapıldı.

LPG FİYATLARI

Son dönemde artan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren LPG otogaza 40 kuruş zam geldi. LPG'nin litre fiyatı Ankara'da ortalama 9,48 liradan 9,88 liraya, İstanbul'da ortalama 9,27 liradan 9,67 liraya ve İzmir'de 9,21 liradan 9,61 liraya yükselecek.

LPG FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

LPG'nin litre fiyatı Ankara'da ortalama 9,48 liradan 9,88 liraya, İstanbul'da ortalama 9,27 liradan 9,67 liraya ve İzmir'de 9,21 liradan 9,61 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor.

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