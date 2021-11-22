LPG zam mı geldi? Oto gaza zam mı geldi? 22 - 23 Kasım LPG'ye kaç kuruş zam geldi? 2021 LPG ne kadar zamlandı?

LPG'ye zam konusu gündemde yer alan bir diğer haberler arasında geliyor. Vatandaşlar yeni LPG fiyatlarını merak etti. Peki, LPG litresi kaç TL olacak? LPG zam mı geldi? 22 Kasım LPG'ye kaç kuruş zam geldi? 2021 LPG ne kadar zamlandı? İşte detaylar...

LPG'YE ZAM MI GELDİ?

İki gün önce 45 kuruş zamlanan LPG oto gaza bir zam daha geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere oto gazın fiyatı 19 kuruş arttı. Zammın ardından oto gazın litresi İstanbul'da 7.54 liradan satılacak.

Dolar kurundaki yükselişe paralel olarak akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam ediyor. 2 gün önce 45 kuruş gibi büyük bir fiyat artışı yaşanan LPG oto gaza bir zam daha geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin litre fiyatı 19 kuruş artacak.

OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da 7.35'ten satılan oto gazın litresi 7.54'e yükselecek. Oto gazın litresi İzmir'de 7.23'ten 7.42'ye, Ankara'da ise 7.38'den 7.57'ye çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

LPG ZAM NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin litre fiyatı 19 kuruş artacak.

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