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LPG zam mı geldi? 1 Ekim LPG'ye kaç kuruş zam geldi? 2021 LPG ne kadar zamlandı?

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LPG zam mı geldi? 1 Ekim LPG'ye kaç kuruş zam geldi? 2021 LPG ne kadar zamlandı?

Son dakika haberlerine göre, LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompaya yansıyacak. Peki, LPG zam mı geldi? 1 Ekim LPG'ye kaç kuruş zam geldi? 2021 LPG ne kadar zamlandı? LPG yeni fiyatı ne kadar olacak? LPG kaç lira olacak? LPG kaç TL? Otogaz zamlandı mı? Yeni otogaz fiyatları ne kadar?

LPG'ye zam konusu gündemde yer alan bir diğer haberler arasında geliyor. Vatandaşlar yeni LPG fiyatlarını merak etti. Peki, LPG litresi kaç TL olacak? LPG zam mı geldi? 1 Ekim LPG'ye kaç kuruş zam geldi? 2021 LPG ne kadar zamlandı? İşte detaylar...

LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompaya yansıyacak. Zammın ardından LPG'nin litresi İstanbul'da 5,91 liraya çıkacak. İstanbul'da benzinin litresi ise 7,76'dan satılıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, LPG oto gaza 71 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı pompaya yansıyacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Fiyat artışının ardından İstanbul'da ortalama 5,20 liradan satılan LPG'nin litre fiyatı 5,91 lira olacak. LPG'nin litresi Ankara'da 5,24 liradan 5,95 liraya, İzmir'de ise 5,10 liradan 5,81 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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