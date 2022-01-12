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LPG yüklü tanker şarampole uçtu

LPG yüklü tanker şarampole uçtu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde LPG yüklü tanker şarampole uçtu.

TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde LPG yüklü tanker şarampole uçtu.

Kaza, TEM otoyolu Mersin-Tarsus bölümü, Tarsus Batı gişeleri yakınında meydana geldi. Tarsus gişelerinden çıkan R.B. idaresindeki 41 AAS 5001 plakalı tanker, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra şarampole uçtu. Kazada tankerin sürücüsü yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. - MERSİN

LPG yüklü tanker şarampole uçtu

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