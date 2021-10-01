LPG'ye zam yapıldı mı? LPG'ye ne kadar zam yapıldı? LPG ne kadar oldu? LPG'ye zam kararı! - Haberler
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LPG'ye zam yapıldı mı? LPG'ye ne kadar zam yapıldı? LPG ne kadar oldu? LPG'ye zam kararı!

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LPG'ye zam yapıldı mı? LPG'ye ne kadar zam yapıldı? LPG ne kadar oldu? LPG'ye zam kararı!

Araç sahipleri LPG'ye zam konusunun gündeme gelmesi ile birlikte LPG'ye zam yapıldı mı? LPG'ye ne kadar zam yapıldı? sorularını araştırıyor. Peki, LPG'ye zam yapıldı mı? LPG'ye ne kadar zam yapıldı? LPG ne kadar oldu? LPG'ye zam kararı! detayları haberimizde...

Sıvılaştırılmış petrol gazı veya kısaca LPG'ye zam haberinin gündeme düşmesi üzerine binlerce vatandaş LPG'ye zam yapıldı mı? LPG'ye ne kadar zam yapıldı? sorularına yanıt arıyor. Sizler için LPG'ye ne kadar zam yapıldı? sorularını araştırıyor. Peki, LPG'ye zam yapıldı mı? LPG'ye ne kadar zam yapıldı? LPG ne kadar oldu? LPG'ye zam kararı! detaylarını araştırdık. İşte ayrıntılar haberimizde...

LPG'YE ZAM YAPILDI MI? LPG'YE NE KADAR ZAM YAPILDI?

LPG'ye bugün itibariyle geçerli olacak şekilde zam yapıldı. Yapılan zam fiyatı 71 kuruş olarak belirlendi. Yapılan bu zam ile beraber İstanbul, İzmir ve Ankara'da LPG litre fiyatları 6 TL'ye dayandı. Yapılan 71 kuruşluk zam pompa fiyatına da yansıyacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

LPG NE KADAR OLDU?

71 kuruşluk zam birlikte LPG'nin litresi İstanbul'da 5.91 TL'ye ,İzmir'de 5.81 TL'ye ve Ankara'da 5.95 TL'ye yükselmiş olacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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Haber: LPG'ye zam yapıldı mı? LPG'ye ne kadar zam yapıldı? LPG ne kadar oldu? LPG'ye zam kararı! - Haberler
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