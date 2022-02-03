LPG'ye zam mı geldi? Oto gaza ne kadar zam geldi, zam var mı? İstanbul Ankara İzmir LPG oto gaz fiyatları

LPG'ye zam geldi mi? Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin, motorin ve oto gaza zam geldi. Yeni zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Peki LPG'ye zam geldi mi? LPG'ye ne kadar zam geldi? İstanbul'da Ankara'da LPG ne kadar oldu? detaylar haberimizde.

LPG'YE NE KADAR ZAM GELDİ?

Bu gece yarısından itibaren LPG oto gaza 40 kuruş zam geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor.

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