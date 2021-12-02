Akaryakıt fiyatlarında son günlerde büyük hareketlilik yaşanıyor. Dün 58 kuruş indirim yapılan benzine bugün de 44 kuruş zam geldi. Fiyat değişikliği bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 9,53'ten, Ankara'da 9,62'den, İzmir'de ise 9,63'ten satılacak. Araç sahipleri merak ediyor: LPG'ye zam geldi mi, gelecek mi? LPG'ye indirim gelecek mi?

LPG'YE ZAM GELDİ Mİ?

Bugün benzine 44 kuruşluk bir indirim haberi geldi. İndirim bu geceden itibaren pompaya yansıyacak. LPG'ye zamla ilgili şimdilik herhangi bir açıklama gelmedi.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da 9,09'dan satılan benzinin litresi 9,53'e yükselecek. Benzinin litresi Ankara'da 9,18'den 9,62'ye, İzmir'de ise 9,19'dan 9,63'e çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

DÜN DE BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

Dolar kurundaki aşırı oynaklık akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Kurun yükselmesi ya da düşmesi fiyatlarda sürekli değişikliğe neden oluyor. Dün benzine 44 kuruş indirim gelmişti. İndirimin üzerinden 1 gün geçmeden kurun yükselmesi nedeniyle benzine bugün tekrar zam geldi.

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