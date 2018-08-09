LPG'ye Gelen 9 Kuruşluk Zam Pompa Fiyatlarına Yansımayacak!

LPG Otogazda 9 Kuruş/Litre fiyat artışı gerçekleştiği duyuruldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından açıklanan zam oranı ÖTV'den karşılandığından ötürü pompa fiyatlarına yansımayacak.

LPG'YE YAPILAN ZAM, POMPA FİYATINA YANSIMAYACAK

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı meydana geldiğini bildirdi.

EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogazda 9 Kuruş/Litre fiyat artışı gerçekleştiğini duyurdu.

Ancak artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacak.