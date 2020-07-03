LPG tankının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
Kızıltepe ilçesinde hurdacı dükkanında bulunan LPG tankının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
03.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:00
Kızıltepe ilçesinde hurdacı dükkanında bulunan LPG tankının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi eski Sanayi Sitesinde bulunan bir hurdacı dükkanında LPG tankı patladı.
Patlamada, 1 kişi yaralandı.
İsmi öğrenilemeyen yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA