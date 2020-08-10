LPG tankının altından 11 tabanca çıktı, 1 kişi tutuklandı
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LPG tankının altından 11 tabanca çıktı, 1 kişi tutuklandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde şüpheli bir otomobilde yapılan aramada, LPG tankına gizlenmiş 11 tabanca ele geçirildi.

LPG tankının altından 11 tabanca çıktı, 1 kişi tutuklandı
10.08.2020 18:19 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:52

Tokat'ın Niksar ilçesinde şüpheli bir otomobilde yapılan aramada, LPG tankına gizlenmiş 11 tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il dışından ruhsatsız tabanca temin edileceği ve bu tabancaların Tokat'ta satacağı istihbaratı aldı. Harekete geçen ekipler Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Çamiçi köyünde bulunan bir şüpheliye ait araçta arama yaptı. Yapılan aramada LPG tankının altına gizlenmiş vaziyette 9 mm çapında el yapımı değişik marka ve modellerde 11 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet tabanca şarjörü ve 4 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli şahsın tamamlanan adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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