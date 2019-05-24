LPG tankındaki esrarı, Hernandez buldu

Kaynak: DHA

MERSİN'de bir fren tamir atölyesine düzenlenen operasyonda LPG tankına gizlenen 4 kilo 50 gram esrarı, narkotik köpeği Hernandez buldu. Uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yaptığı araştırmada, merkez Akdeniz ilçesindeki bir TIR garajında fren tamir atölyesinde çalışan 2 kişinin esrar sattığını belirledi. Ekipler, iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan arama sırasında narkotik köpeği Hernandez, hurdalıklar arasındaki LPG tankına tepki verdi. Detaylı incelemede, tankın içine yapılan gizli bölmede 4 kilo 50 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili R.E. ve E.A. gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.E. ve E.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.- Mersin