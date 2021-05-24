LPG TANKINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ, 5 İŞÇİ SIZAN GAZDAN ETKİLENDİ
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LPG TANKINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ, 5 İŞÇİ SIZAN GAZDAN ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde sanayi gaz üreten bir fabrikanın bahçesinde bulunan LPG tankında patlama meydana geldi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde sanayi gaz üreten bir fabrikanın bahçesinde bulunan LPG tankında patlama meydana geldi. Yangına müdahale eden 5 işçi sızan gazdan etkilendi.

Olay saat 18.30 sıralarında Balçık Mahallesi'nde bulunan sanayi gaz üreten bir fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Amonyak tanklarının depolandığı alanda bulunan bir LPG tankında patlama meydana geldi. patlamanın ardından çıkan yangına işçiler müdahale etti. 5 işçi tanktan sızan gazdan etkilendi. Diğer işçiler durumu 112 Acil ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tanktaki yangını söndürdü. Sağlık ekipleri sızan gazdan etkilenen 5 işçiyi hastaneye götürdü. İşçiler tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

LPG TANKINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ, 5 İŞÇİ SIZAN GAZDAN ETKİLENDİ
LPG TANKINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ, 5 İŞÇİ SIZAN GAZDAN ETKİLENDİ
LPG TANKINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ, 5 İŞÇİ SIZAN GAZDAN ETKİLENDİ
LPG TANKINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ, 5 İŞÇİ SIZAN GAZDAN ETKİLENDİ
LPG TANKINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ, 5 İŞÇİ SIZAN GAZDAN ETKİLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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LPG TANKINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ, 5 İŞÇİ SIZAN GAZDAN ETKİLENDİ - Haberler
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