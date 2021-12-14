LPG tankına gizlenen 10 kilo 450 gram esrarı, dedektör köpek buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

LPG tankına gizlenen 10 kilo 450 gram esrarı, dedektör köpek buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- LPG tankına gizlenen 10 kilo 450 gram esrarı, dedektör köpek buldu Antalya'da bir otomobilin bagajındaki LPG yakıt tankına gizlenmiş 10 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

ANTALYA (İHA) - - LPG tankına gizlenen 10 kilo 450 gram esrarı, dedektör köpek buldu

ANTALYA - Antalya'da bir otomobilin bagajındaki LPG yakıt tankına gizlenmiş 10 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, İL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir şahsın otomobiliyle uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksu ilçe girişinde durdurulan şüpheli araçta Narkotik Madde Arama Köpeği ile yapılan aramalarda aracın LPG tank yakıt deposuna zulalanmış daralı 10 Kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.T'nin "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

LPG tankına gizlenen 10 kilo 450 gram esrarı, dedektör köpek buldu

LPG tankına gizlenen 10 kilo 450 gram esrarı, dedektör köpek buldu

LPG tankına gizlenen 10 kilo 450 gram esrarı, dedektör köpek buldu

Sözleşmeli er, takip ettiği kadın polisi yere yatırıp defalarca kez bıçakladı! Sokak ortasında dehşet kamerada

Sözleşmeli er, takip ettiği kadın polisi yere yatırıp defalarca kez bıçakladı! Sokak ortasında dehşet kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title