LPG tankeri yan yattı
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LPG tankeri yan yattı

09.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:21
LPG tankeri yan yattı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza bugün saat 04.50'de Eğirdir Miskinler mevki'inde meydana geldi. Kemal Ç. yönetimindeki 42 NT 825 plakalı LPG tankeri virajı alamayarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Kemal Ç. ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine sevk edildi.

Yaralı Kemal Ç.'nin kazada hafif yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ISPARTA

LPG tankeri yan yattı
LPG tankeri yan yattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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