LPG sistemi takılan otomobil alev alev yandı

Bolu'da, sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde oto gaz sistemi takılan otomobilde çıkan yangında araç küle döndü.

Bolu'da, sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde oto gaz sistemi takılan otomobilde çıkan yangında araç küle döndü. Korku dolu anların yaşandığı olayda yangın diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 11.30 sıralarından Aşağısoku mahallesinde bulunan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Karakaş'a ait oto gaz sistemleri dükkanında oto gaz sistemi takılan bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin araçta bulunan yakıt tankına sıçraması üzerine yangın büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Korku dolu anların yaşandığı olayda otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken iş yerinde maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı