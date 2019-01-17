Lpg Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) lisansı alma, lisans tadili, lisans süre uzatımı veya lisans sureti çıkartma bedellerinin başvuruyla birlikte peşin olarak ödenmesi gerekecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yönetmelik kapsamındaki "tehlikeli eylem" tanımı, piyasa faaliyetinin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan bir kimsenin ölümüne, engelli hale gelmesine veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya olabilecek nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali şeklinde değiştirildi.

Lisans başvurusu sırasında gerçek veya tüzel kişilerden istenen belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin EPDK evrak sistemine giriş tarihini izleyen 10 iş günü içinde tamamlanacak.

Başvuruların mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde, söz konusu ayrılıkların 10 iş günü içinde giderilmesi gerekecek, giderilmediği durumlarda başvurular geçersiz sayılacak.

Her türlü lisans alma, lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma bedelleri başvuruyla birlikte peşin olarak ödenecek. Lisans tadilleri, başvuru tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde karara bağlanacak ve ilgiliye tebliğ edilecek.

Ayrıca, LPG dağıtıcı lisansı ve LPG depolama lisansı sahibinin adı ve ticaret unvanı, aldığı lisans türü ile süresi Resmi Gazete'de ilan edilecek.

LPG otogaz bayilik lisansı sahiplerinin, LPG dağıtıcı lisansı sahipleriyle yaptıkları sözleşmelerinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren 2 ay içinde herhangi bir dağıtıcıyla sözleşme yapmaması veya sözleşmesini yenilememesi durumunda lisansı iptal edilebilecek.

Kaynak: AA