LPG'li otomobilde korkutan yangın
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LPG'li otomobilde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

LPG'li otomobilde korkutan yangın Kırıkkale'de, LPG'li otomobilin motor bölümünde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

LPG'li otomobilde korkutan yangın

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, LPG'li otomobilin motor bölümünde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhami Ö. idaresindeki 06 L 3936 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere kısa sürede müdahale etti. Kullanılamaz hale gelen otomobilde maddi hasar oluştu. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı.

LPG'li otomobilde korkutan yangın
LPG'li otomobilde korkutan yangın
LPG'li otomobilde korkutan yangın
LPG'li otomobilde korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay

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