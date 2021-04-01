LPG'li otomobilde çıkan yangın panik oluşturdu
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LPG'li otomobilde çıkan yangın panik oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
LPG'li otomobilde çıkan yangın panik oluşturdu

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki LPG'li otomobilde çıkan yangın panik oluşturdu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki LPG'li otomobilde çıkan yangın panik oluşturdu.

Yangın, Hasan Efendi Ramazan Paşa Mahallesi'nde Hükümet Bulvarı üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A. yönetimindeki 09 ES 117 plakalı LPG'li otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden Ali A. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Ali A. kendi imkanları ile yangını söndürdü. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine gelerek yangın çıkan otomobilde çalışma gerçekleştirdi. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

LPG'li otomobilde çıkan yangın panik oluşturdu
LPG'li otomobilde çıkan yangın panik oluşturdu
LPG'li otomobilde çıkan yangın panik oluşturdu
LPG'li otomobilde çıkan yangın panik oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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