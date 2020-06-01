LPG'li otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı: 8 yaralı
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LPG'li otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı: 8 yaralı

Aksaray'da akaryakıt istasyonunda LPG'li bir otomobilde çıkan yangında aynı aileden 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

01.06.2020 19:19 | Son Güncelleme: 01.06.2020 19:24

Aksaray'da akaryakıt istasyonunda LPG'li bir otomobilde çıkan yangında aynı aileden 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Cengiz Kocapınar (42) idaresindeki 68 AAF 813 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolu 3. kilometresinde yakıt almak için akaryakıt istasyonunda durdu.

Yakıt aldığı sırada araçta yangın çıktı. Akaryakıt istasyonu çalışanları ve vatandaşlar, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Otomobildeki yangın, olay yerine çağrılan Aksaray Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında, sürücü ile araçta bulunan Senem (60), Hacer (37), Hatice (33), Hanım Gizem (10), Nilüfer (43), Sinem Naz (11) ve Faik Emir Kocapınar (8) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Cengiz Kocapınar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralı Hanım Gizem Kocapınar, AA muhabirine, akaryakıt aldıkları sırada arabanın bir anda alev aldığını söyledi.

Hemen araçtan çıkmaya çalıştıklarını anlatan Kocapınar, "Sonra yandık. Elimizde ve ayağımızda yanıklar oluştu." diye konuştu.

Alevlere ilk müdahale eden Özer Akın ise arabanın bir anda alev aldığını vurgulayarak, "İçerisinde çocuklar ve kadınlar vardı. Hemen müdahale ettik. Burada çalışanlar hemen hortumları çekerek suyla aracı söndürdük. Daha sonra ambulansları çağırdık ve hastaneye gönderdik." ifadesini kullandı.

LPG'li otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı: 8 yaralı

Kaynak: AA

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