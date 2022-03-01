LPG kaç TL oldu? Otogaza zam mı geldi? 2022 zamlı LPG fiyatı ne kadar? - Haberler

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LPG kaç TL oldu? Otogaza zam mı geldi? 2022 zamlı LPG fiyatı ne kadar?

Haberler.com, Osman Demir - Ekonomi
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Dün 33 kuruş zam yapılan LPG Oto gaza bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere bir zam daha yapıldı. LPG kaç TL oldu? Otogaza zam mı geldi? 2022 zamlı LPG fiyatı ne kadar?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre LPG Oto gaza, 2 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Peki, Otogaza zam mı geldi? 2022 zamlı LPG fiyatı ne kadar?LPG kaç TL oldu?

LPG KAÇ TL OLDU?

EPGİS açıklamasında "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" ifadesi yer aldı.

LPG'YE DÜN DE 33 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

Dün de 33 kuruş zam gelen LPG Oto gaza böylelikle 1 gün arayla gelen zam miktarı 94 kuruş oldu.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Lpg, Ekonomi, Haberler

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