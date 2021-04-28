LPG ithalatı şubatta yüzde 17,31 azaldı
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LPG ithalatı şubatta yüzde 17,31 azaldı

LPG ithalatı şubatta yüzde 17,31 azaldı
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin LPG ithalatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,31 azalarak 191 bin 911 ton oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,31 azalarak 191 bin 911 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler ABD, Cezayir, Bahama Adaları, Kazakistan, İngiltere, Rusya ve Norveç oldu.

LPG ithalatı, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,31 azalarak 191 bin 911 tona geriledi.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 27,06 artarak 22 bin 750 tona yükseldi. İhracat, Tunus, Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Marshall Adaları ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

Söz konusu dönemde LPG üretimi de yüzde 33,65 azalışla 59 bin 419 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince şubatta 199 bin 530 ton otogaz, 49 bin 143 ton tüplü LPG ve 7 bin 679 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, şubatta toplam LPG satışı yaklaşık 256 bin 353 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda otogaz satışı yüzde 17,14, dökme LPG satışı yüzde 5,72, tüplü LPG satışı ise yüzde 2,05 azaldı. İç piyasada toplam LPG satışları böylece yüzde 14,3 azalış gösterdi.

Söz konusu ayda yüzde 77,83 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 19,17 ile tüplü LPG ve yüzde 3 ile dökme LPG izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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