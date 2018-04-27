Lpg İthalatı Şubatta Yüzde 1,6 Azaldı

Türkiye'nin LPG ithalatı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalışla 228 bin 619 tona düştü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Şubat ayı LPG Piyasası Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla ABD, Cezayir, Kazakistan, Rusya, Libya ve Norveç oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı şubat ayında 2017 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 1,6 azalarak 228 bin 619 tona geriledi. Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 21 azalışla 61 bin ton oldu.

Söz konusu ayda rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,1 azalarak 9 bin 349 tona indi. En çok ihracat sırasıyla İsviçre, Romanya, Santa Kitts ve Nevis ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

Otogaz satışı arttı

Şubatta tüplü LPG satışı da yüzde 2,6 azalırken, dökme LPG satışı yüzde 10,8, otogaz satışları ise yüzde 9,8 arttı. Dağıtıcı lisansı sahiplerince şubatta 54 bin 645 ton tüplü LPG, 11 bin 391 ton dökme LPG ve 222 bin 897 ton otogaz satışı gerçekleştirildi.

LPG pazarında yüzde 77 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 19 ile tüplü, yüzde 4 ile de dökme LPG izledi.