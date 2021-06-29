LPG ithalatı nisanda yüzde 23,7 arttı
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LPG ithalatı nisanda yüzde 23,7 arttı

LPG ithalatı nisanda yüzde 23,7 arttı
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin LPG ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 artarak 224 bin 912 ton oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 artarak 224 bin 912 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler Cezayir, Norveç, ABD, Kazakistan ve Hollanda oldu.

Geçen yıl nisanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle ekonomik aktivite yavaşlamış ve LPG tüketimi ile satışlarında düşüş görülmüştü. Bu durum, nisanda LPG ithalatı ve tüketiminin geçen yılın aynı ayına göre artış göstermesine neden oldu.

Böylece, LPG ithalatı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,7 artarak 224 bin 912 tona yükseldi.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 53,4 azalarak 6 bin 709 ton oldu. İhracat, Lübnan, Bulgaristan ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 35,3 artarak 83 bin 772 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince nisanda 220 bin 961 ton otogaz, 56 bin 387 ton tüplü LPG ve 8 bin 223 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, nisanda toplam LPG satışı yaklaşık 285 bin 572 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda dökme LPG satışı yüzde 59,7, otogaz satışı yüzde 32,1 artarken, tüplü LPG satışı ise yüzde 15,1 düşüş gösterdi. Böylece, iç piyasada toplam LPG satışı yüzde 19,6 artış gösterdi.

Söz konusu ayda yüzde 77,4 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 19,7 ile tüplü LPG ve yüzde 2,9 ile dökme LPG izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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