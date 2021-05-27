LPG ithalatı martta yüzde 24 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

LPG ithalatı martta yüzde 24 arttı

LPG ithalatı martta yüzde 24 arttı
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin LPG ithalatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artarak 257 bin 764 ton oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artarak 257 bin 764 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler ABD, Cezayir, Kazakistan, Rusya, Bahama Adaları ve Norveç oldu.

LPG ithalatı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24 artarak 257 bin 764 tona yükseldi.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 0,61 azalarak 17 bin 895 ton oldu. İhracat, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 23 azalışla 73 bin 112 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince martta 255 bin 397 ton otogaz, 56 bin 507 ton tüplü LPG ve 9 bin 81 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, martta toplam LPG satışı yaklaşık 320 bin 986 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda dökme LPG satışı yüzde 24,41, otogaz satışı yüzde 14,07, tüplü LPG satışı ise yüzde 10,99 arttı. Böylece, iç piyasada toplam LPG satışı yüzde 13,78 artış gösterdi.

Söz konusu ayda yüzde 79,57 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 17,60 ile tüplü LPG ve yüzde 2,83 ile dökme LPG izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' Araştırması (1)
"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" Araştırması (1)
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2...
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nda Ford Otomotiv 45,2 milyar lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31,2...
İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 58,6 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu
İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 58,6 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Volkan Bozkır Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
LPG ithalatı martta yüzde 24 arttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 09:43:07. #1.16#

title