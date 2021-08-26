LPG ithalatı haziranda yüzde 1,5 azaldı
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LPG ithalatı haziranda yüzde 1,5 azaldı

LPG ithalatı haziranda yüzde 1,5 azaldı
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin LPG ithalatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 248 bin 358 ton oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 248 bin 358 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun haziran ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler Cezayir, ABD, Yunanistan, Kazakistan, Nijerya, İtalya, Libya, Rusya ve Norveç oldu.

LPG ithalatı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,5 azalarak 248 bin 358 ton seviyesinde kaldı.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 205,2 artarak 7 bin 124 tona çıktı. İhracat, Lübnan, Marshall Adaları ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

LPG üretimi de aynı dönemde yüzde 110,4 artarak 95 bin 376 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince haziranda 287 bin 609 ton otogaz, 63 bin 687 ton tüplü LPG ve 8 bin 255 ton dökme LPG satışı yapıldı. Haziranda toplam LPG satışı yaklaşık 359 bin 552 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda dökme LPG satışı yüzde 29,6, otogaz satışı yüzde 3,9 ve tüplü LPG satışı yüzde 1,2 artış gösterdi. iç piyasada toplam LPG satışı yüzde 3,9 artış gösterdi.

Söz konusu ayda yüzde 80 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 17,7 ile tüplü LPG ve yüzde 2,3 ile dökme LPG izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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