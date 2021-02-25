LPG ithalatı aralıkta yüzde 2,6 azaldı

Türkiye'nin LPG ithalatı, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 azalarak 233 bin 206 ton oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 azalarak 233 bin 206 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Aralık 2020'ye ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla ABD, Cezayir, Kazakistan, Bahama Adaları ve Yunanistan oldu.

LPG ithalatı, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı kıyasla yüzde 2,6 azalarak 233 bin 206 tona geriledi.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yaklaşık yüzde 10 artarak 15 bin 22 tona yükseldi. İhracat, Lübnan, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İsviçre, Marshall Adaları ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

Söz konusu dönemde LPG üretimi de yüzde 5,2 azalışla 77 bin 922 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince geçen yıl aralıkta 204 bin 621 ton otogaz, 56 bin 699 ton tüplü LPG ve 9 bin 313 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, Aralık 2020'de toplam LPG satışı yaklaşık 270 bin 634 ton olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda dökme LPG satışı yaklaşık yüzde 20, tüplü LPG satışı yüzde 2,6 artarken, otogaz satışı yüzde 23,1 azaldı. İç piyasada toplam LPG satışları ise yüzde 17,8 azalış gösterdi.

Söz konusu ayda, yüzde 75,6 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 21 ile tüplü LPG, yüzde 3,4 ile dökme LPG izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel