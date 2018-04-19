Lozan Mübadilleri 'Tahaffuzhane'yi Gezdi

Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği üyeleri, Tuzla ve Çatalca'ya gezi düzenleyerek, burada mübadillerin karantina altına alındıkları Tahaffuzhane'yi ziyaret etti.

Türk ve Yunan hükümetleri arasında 30 Ocak 1923 yılında imzalanan mübadele anlaşması neticesinde Yunanistan'dan Türkiye'ye göç eden mübadillerin torunları, dedelerinin karantinaya tabi tutuldukları Tuzla'da bulunan Tahaffuzhane'yi ziyaret ederek, o günleri yad etti. Gezi sırasında mübadele yıllarında çekilen sıkıntılar daha net bir şekilde gözlendi. O yıllarda ki yaşananlar bir kez daha gözler önüne gelirken, geziye katılanlar duygulu anlar yaşadı. Mübadillerin Tuzla'ya gemilerle getirildiklerinde sokuldukları daracık odada nasıl ilaçlı sularla dezenfekte edildiklerini ayrıntılı bir şekilde anlatan ve kendisi de bir mübadil torunu olan gazeteci İskender Özsoy, Tuzla'daki bu yerin mübadiller için çok önemli olduğunu belirtti. - BURSA