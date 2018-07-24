Lozan Antlaşması'nın İmzalanmasının 95. Yıldönümü

Edirne Baro Başkanı Özgür Yıldırım, Lozan Antlaşması'nın 95. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, Lozan Barış Antlaşması ile tam bağımsızlığın tescillenip, Sevr Antlaşması'nın yırtılıp atıldığını belirtti.

Tüm dünyanın Türkiye Cumhuriyeti'ni tanıdığını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Büyük ölçüde sınırlarımız çizilmiştir. Kapitülasyonlar kaldırılmış, İtilaf Devletleri 1. Dünya Savaşı nedeniyle istedikleri savaş tazminatından vazgeçmek zorunda kalmışlardır. Karaağaç da savaş tazminatı olarak Yunanlılar'dan geri alınmıştır. Düyun-u Umumiye tarihe karışmış, azınlıklar sorunu çözülmüştür. Yabancı okullar kanunlarımıza tabi kılınmıştır. Patrikhane siyasi yetkilerinden arındırılmıştır. Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti tarafından konulan koşullara dünya üzerindeki devletlerin uymak zorunda kaldığı antlaşmadır. Egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu dünyaya kabul ettirilmiştir. Bu vesileyle ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Lozan'da ülkemizi temsil eden İsmet İnönü'yü ve emeği geçen herkesi rahmet ve minnet ile bir kez daha anıyorum. Lozan Barış Antlaşması ile Sevr Antlaşması tarihe gömülmüştür. Fakat, Sevr'i hortlatmak isteyen mihraklar, bu hain ve alçak emellerinden vazgeçmiş değillerdir. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti vatanı ve milleti ile bölünmez bir bütündür ve ilelebet payidar kalacaktır. Ne mutlu Türküm diyene."