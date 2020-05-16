Lowe sendromlu Turgay'a doğum günü sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lowe sendromlu Turgay'a doğum günü sürprizi

BURSA'da, Türk Kızılay'ı Osmangazi Şubesi üyeleri ile tatlıcı Hasan Acar, sokağa çıkma yasağında doğum günü olan lowe sendromu hastası Turgay Yıldırım'a (19) sürpriz düzenleyerek, kutlama yaptı.

Lowe sendromlu Turgay'a doğum günü sürprizi
16.05.2020 14:16 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:17

BURSA'da, Türk KızılayOsmangazi Şubesi üyeleri ile tatlıcı Hasan Acar, sokağa çıkma yasağında doğum günü olan lowe sendromu hastası Turgay Yıldırım'a (19) sürpriz düzenleyerek, kutlama yaptı.

Bursa'da, gözleri, böbrekleri, beyni, dişleri ve kemikleri etkileyen X kromozomuna bağlı resesif geçen nadir bir genetik hastalık olan lowe sendromlu Turgay Yıldırım'ın doğum günü, sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldi. Bunun üzerine Türk Kızılay'ı Osmangazi Şubesi üyeleri ve tatlıcı Hasan Acar'a ulaşan Turgay'ın anne ve babası, doğum günü kutlaması için yardım istedi. Yardım çağrısına kayıtsız kalmayan üyeler ve Acar, Turgay'a evlerinin bahçesinde doğum günü kutlaması planladı. Bahçeye indiğinde doğum günü kutlaması için gelenleri ve pastayı gören Turgay, duygulandı. 19 yaşına giren Turgay, bahçede bulunanlar ve evlerinin penceresine çıkarak alkışlayan komşular eşliğinde mumları üfledi. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden Turgay, "Pasta daha çikolatalı olsaydı, daha güzel olurdu" dedi.

'TURGAY'I MUTLU ETMEK İSTEDİK'

Etkinlik hakkında açıklama yapan Türk Kızılay'ı Osmangazi Şubesi üyesi ve Turgay'ın ablası Firdevs Yıldırım, "Kızılay olarak biz zaten sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde, çocukları mutlu etmek için böyle etkinlikler yapıyoruz. Bu sefer de benim kardeşime denk geldi. Arkadaşlarım Turgay'ı da mutlu etmek istedi. Onun mutlu olması da bizi mutlu etti. Turgay 19 yıldır bizim hem en büyük imtihanımız hem de en büyük ödülümüz. Turgay, benim en yakın arkadaşım ve sırdaşım oldu. Bizim için çok değerli. İnşallah nice nice yaşlarını kutlarız" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Haber
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı Haber
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu Haber
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz Haber
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor
5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor
Nihat Özdemir'in 'Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz' sözleri, sosyal medyada tepki topladı
Nihat Özdemir'in "Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz" sözleri, sosyal medyada tepki topladı
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Dolandırıcılığın böylesi! Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar
Dolandırıcılığın böylesi! Bursa'dan Almanya'daki kadını dolandırdılar
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek 'evde kal' çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek "evde kal" çağrısı yaptı
Gözaltına alınan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Yasağa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu
Yasağa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Sırrı Süreyya Önder Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Sinem Kobal Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Tamer Tuna Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Aydın Avrupa Saldırı Gaziantep
Şu an buradasınız: Lowe sendromlu Turgay'a doğum günü sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 16:44:18. #1.14#
title