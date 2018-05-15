Löw'ün İlkay Gündoğan ve Mesut Özil Açıklaması

Löw, Dortmund'da 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosunu açıkladığı basın toplantısında bir soru üzerine iki futbolcunun Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmelerini değerlendirdi.

Federasyon olarak iki oyuncuya da bu konunun talihsiz bir olay olduğunu ifade ettiklerini aktaran Löw, Almanya için forma giyildiğinde bu ülkenin ve Alman değerlerinin temsil edildiğini belirtti.

İki oyuncunun da göçmen kökenli olduğuna dikkati çeken Löw, "Göçmen kökenli insanların ve oyuncuların bazen göğüslerinde iki yürek attığı için anlayış gösterebiliyorum. Bunu bir çatı altında toplamak her zaman kolay değil. İkisi de bize, siyasi bir mesaj vermek istemediklerini ima etti." şeklinde konuştu.

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı uzun süreden beri tanıdığını belirten Löw, "İkisinin de çok iyi karaktere sahip olduğunu söyleyebilirim. Uzun zamandan beri onları tanıyorum. Entegrasyon için çok şey yaptılar." ifadelerini kullandı.

Bu konu üzerine iki oyuncunun da düşüneceklerini aktaran Löw, gelecek hafta milli takım toplandığında oyuncularla görüşeceklerini kaydetti.

Bir gazetecinin, iki oyuncuyu bu olaydan dolayı milli takıma almamayı düşünüp düşünmediğine ilişkin sorusuna da Löw, "Tek saniye bile düşünmedim." cevabını verdi.