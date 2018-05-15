Löw'ün İlkay Gündoğan ve Mesut Özil Açıklaması

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, milli takımda forma giyen Türk kökenli oyuncular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın çok iyi karaktere sahip olduklarını söyledi.

Löw'ün İlkay Gündoğan ve Mesut Özil Açıklaması

Löw, Dortmund'da 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosunu açıkladığı basın  toplantısında bir soru üzerine iki futbolcunun Londra'da Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmelerini değerlendirdi.

Federasyon olarak iki oyuncuya da bu konunun talihsiz bir olay  olduğunu ifade ettiklerini aktaran Löw, Almanya için forma giyildiğinde bu  ülkenin ve Alman değerlerinin temsil edildiğini belirtti.

İki oyuncunun da göçmen kökenli olduğuna dikkati çeken Löw, "Göçmen  kökenli insanların ve oyuncuların bazen göğüslerinde iki yürek attığı için  anlayış gösterebiliyorum. Bunu bir çatı altında toplamak her zaman kolay değil.  İkisi de bize, siyasi bir mesaj vermek istemediklerini ima etti." şeklinde  konuştu.

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı uzun süreden beri tanıdığını belirten  Löw, "İkisinin de çok iyi karaktere sahip olduğunu söyleyebilirim. Uzun zamandan  beri onları tanıyorum. Entegrasyon için çok şey yaptılar." ifadelerini kullandı.

Bu konu üzerine iki oyuncunun da düşüneceklerini aktaran Löw, gelecek  hafta milli takım toplandığında oyuncularla görüşeceklerini kaydetti.

Bir gazetecinin, iki oyuncuyu bu olaydan dolayı milli takıma almamayı  düşünüp düşünmediğine ilişkin sorusuna da Löw, "Tek saniye bile düşünmedim."  cevabını verdi.

Kaynak: Skorer

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