Löw, Almanya Milli Takımı'nı bırakıyor
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Löw, Almanya Milli Takımı'nı bırakıyor

09.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:51
Löw, Almanya Milli Takımı'nı bırakıyor

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Avrupa Şampiyonası'nın ardından takımdan ayrılma kararı aldı.

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Avrupa Şampiyonası'nın ardından takımdan ayrılma kararı aldı.

Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, 2021 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra görevini bırakacak. 2022 yılına kadar sözleşmesi olan deneyimli çalıştırıcın bu isteği federasyon tarafından kabul edildiği bildirildi.

Joachim Löw, "Bu kararımı bilinçli, gururlu ve büyük bir minnettarlıkla alıyorum. Avrupa Şampiyonası'na kadar takımı motive etmeye devam edeceğim. Bu görevi yapmak benim için büyük gurur ve onur. Büyük zaferlerim var. Acı, tatlı harika anlar geçirdim. Bana ve takıma her zaman ideal bir çalışma ortamı sağlayan Almanya Futbol Federasyonu'na minnettarım" dedi.

Keller: "Löw dünya futbolunun en büyük antrenörlerinden biridir"

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller ise "Joachim Löw'ün kararına büyük saygı duyuyorum. Federasyonumuz, Löw'ün ne olduğunu biliyor, dünya futbolunun en büyük antrenörlerinden biri. Kararını erken bir aşamada bize bildirmesi bizi mutlu etti" açıklamasını yaptı.

Kariyerinde Türkiye'de Fenerbahçe'nin başında da görev alan Löw, 2006 yılından itibaren çalıştırdığı Almanya ile 2014 Dünya Kupası ve 2017 Konfederasyon Kupası'nı kazandı.

(İHA)

Löw, Almanya Milli Takımı'nı bırakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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