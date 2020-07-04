#LoveIsNotTourism: Koronavirüs yüzünden aylardır birbirini göremeyen 'uzak mesafe aşıkları'...
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BBC

#LoveIsNotTourism: Koronavirüs yüzünden aylardır birbirini göremeyen 'uzak mesafe aşıkları'...

Ayrı ülkelerde yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle aylardır bir araya gelemeyen farklı milletlerden binlerce sevgili, sosyal medya üzerinden, kavuşmalarına izin verilmesi için kampanya başlattı.

#LoveIsNotTourism: Koronavirüs yüzünden aylardır birbirini göremeyen 'uzak mesafe aşıkları'...
04.07.2020 14:22 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:30

Ayrı ülkelerde yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle aylardır bir araya gelemeyen farklı milletlerden binlerce sevgili, sosyal medya üzerinden, kavuşmalarına izin verilmesi için kampanya başlattı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları, farklı ülkelerde yaşayan sevgililerin aylardır bir araya gelmelerine izin vermiyor.

Kendilerinin, turistik amaçlı seyahat değil, eş ya da sevgilileriyle bir araya gelmek istediğini belirten binlerce kişi, soruna dikkati çekmek için sosyal medyada, #LoveIsNotTourism ve #LoveIsEssential etiketiyle bir kampanya başlattı.

Belçikalı Hannah Maes de, bu kampanyaya destek veren isimlerden biri. 1,5 yıldır birlikte olduğu ABD'li sevgilisi New York'ta yaşayan Maes, onunla en son Ocak ayında görüşebilmiş.

Sınırıların kapatılması ve seyahat kısıtlamaları ile ilgili yüm tartışmaların turizme odaklandığını belirten Hannah Maes, kamu yayıncısı VRT'ye, "Ama bu aşkla ilgili bir konu. Turistik bir gezi değil" diyor.

Halk sağlığına gösterilen dikkat ile eş ve sevgili ziyaretleri arasında bir denge sağlanması gerektiğini belirten Belçikalı kadın, evde zorunlu karantina ve korona testi ücretinin kendisi tarafından ödenmesi gibi uygulamalarla sorunun çözülebileceğini düşünüyor.

Maes, "Herşey belirsiz olduğu için uzak mesafedeki ilişkiler daha zorlaşıyor. Ben turistik gezi değil, sevgilimle sabah kahvesi içebilmek istiyorum" diye konuşuyor.

Hannah Maes gibi, binlerce çift aynı durumda. Bir çoğu resmi evlilik belgesine sahip olmadığı için aylardır birbirlerini ziyaret edemiyor ve zorunlu bir yolculuk olmadığı gerekçesiyle turist vizesi alamıyor.

Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson da, bu sorunun farkında.

Johansson, resmi Twitter hesabından #LoveIsNotTourism (Aşk Turizm Değildir) ve #LoveIsEssential (Aşk Zorunludur) etiketiyle açılan kampanyaya destek verdi.

Üye devletlerin yetkilileri ile seyahat şirketlerini, olabildiğince geniş bir birliktelik tanımına başvurmaya çağıran Ylva Johansson, AB'de yaşayan kişilerin diğer ülkelere sevgililerini görmeye gitmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi.

BBC

Manşet

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