Love Story'nin Bestecisi Francis Lai, Hayatını Kaybetti
Oscar Ödülü'nü kazandığı 'Aşk Hikayesi' başta olmak üzere çok sayıda filmin müziklerine imza atan ünlü Fransız besteci Francis Lai, 86 yaşında hayatını kaybetti.
Oscar Ödülü'nü kazandığı "Love Story" (Aşk Hikayesi) başta olmak üzere çok sayıda filmin müziklerine imza atan ünlü Fransız besteci Francis Lai, 86 yaşında hayatını kaybetti. Lai'nin ölümü, uzun yıllardır yaşadığı Fransa'nın güneyindeki Nice kentinin Belediye Başkanı Christian Estrosi tarafından sosyal medya aracılığıyla duyuruldu.
ÖLÜMÜ SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA DUYURULDU
Estrosi mesajında, 1970 yılında Oscar Ödülü aldığı "Love Story" ile "Bir Kadın ve Bir Erkek" filmlerinin müziklerini yapan Lai'nin ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, bestecinin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
BİRÇOK FİLM MÜZİĞİNE İMZA ATTI
Francis Lai, aralarında Yves Montand, Edith Piaf, Patricia Kaas, Mireille Mathieu, Dalida, Nana Mouskouri ve Ella Fitzgerald başta olmak üzere çok sayıda dünyaca ünlü sanatçıya beste yapmıştı. Lai, ünlü yönetmen Claude Lelouch'un da birçok filminin müziklerini emanet ettiği yakın arkadaşıydı.
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Gençler, adamın inancı kendini bağlar. Ahlaklı olması bizi ilgilendirir. Ritüellerde boğulmayın. Samimiyet dediğimiz şey öyle herkes de olacak bir kavram değil. Kimse ben samimiyim diyemez. Bırakın ötekileştirmeyi. Ve şunu da diyeyim size, bu adamın müzikleri ile büyüdük, büyüdünüz. Farkında bile değilsiniz. Çok uzağa gitmeyin, o duygusal, samimi yeşilçam filmlerinin birçok eseri bu şahsa aitti.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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iyiki müslüman olarak vefat etmedi müslümanların hali ortada birbirini bogazlıyor bombalıyor düzgün doğru dürüst bir insan olarak sonsuzluğa gitmesi önemli olanCevap Yaz 6 7 Yayından KaldırSARIFUAT: Akıllıya bak hele islamı kafalarına göre zalimane yorumlayan dangalakların yaptıkları İslama ve Kurana mal edilemez.O zaman adama demezler mi Stalin ,Lenin, pol pot ,ariel şaron ve de hitler müslüman mıydı aşağıdaki XXX denen tek haneli IQ sahibi de müslümanların icad ettiği bir şey yok diye geziyor Fatih Sultan Mehmet,Cezeri, harezmi ,ibn sina, piri reis, hezarfen, ömer hayyam ,ibn batuta vb. Japon muydu?Bunlarla aynı ülkede aynı oksijene ortaksın ya ona acırım sadece11 1 Yayından KaldırXXX: ilim irfan diyen zibidiye bak islamın icat ettiği ne ilim var nede bilim dünyada müslümanların bi dikilitaşıyok kullandıkları malzeme A dan Zae batının zavallı ezikler2 6 Yayından KaldırKILÇIK: hade lan ordan cahil herif get biraz ilim irfan ögrende gel.1 3 Yayından Kaldır