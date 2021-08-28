Love Island yarışmasının tarihinde bir ilk! Yarışmacıların hepsi aynı anda cinsel ilişkiye girdi

İngiltere'de yayınlanan Love Island yarışmasında daha önce yaşanmamış bir olay meydana geldi. Daha önce çiftlerin tek tek ve ayrı zamanlarda ilşkiye girdiği programda ilk defa yarışmacıların hepsi aynı anda ilişkiye girdi.

Neredeyse her bölümünde ilginç olayın yaşandığı Love Island yarışması son olayla izleyicilerini şaşkına çevirdi. Çiftleri bir araya getirmeyi hedefleyen yarışmada, tüm çiftler aynı anda cinsel ilişkiye girdi.

YARIŞMACILAR GÖRÜNTÜLERİ ANBEAN VERİLDİ

Çiftlerin battaniye altında ilişkiye girdiği anlar ise kesinti yapılmadan izleyiciye sunuldu. İlişki battaniye altında olduğu için ve çıplak görünmediği için yapımcılar, çiftlerin ilişkiye girdiği anları yayınlamanın bir sakıncası olmadığını belirtti.

KADIN YARIŞMACILAR BİRBİRİNE HEDİYE VERDİ

Gecenin sabahında bir araya gelen kadın yarışmacılar; Chloe, Millie, Faye ve Liberty, partnerleriyle yaşadıklarını anlattı. Bununla da yetinmeyen kadın yarışmacılar, program tarihinde ilk kez yaşanan gece için birbirine hediye verdi.