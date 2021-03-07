"Love Erdoğan" görseli LED ekranlara yansıtıldı
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"Love Erdoğan" görseli LED ekranlara yansıtıldı

07.03.2021 20:08 | Son Güncelleme: 07.03.2021 20:12

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Mersin'den de tepki geldi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak ilçedeki LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi.

Gültak, sosyal medya hesabından LED ekranlara yansıtılan "Love Erdoğan" görselleriyle "Akdeniz'imizden sevgilerle" paylaşımında bulundu.

FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

'Love Erdoğan' görseli LED ekranlara yansıtıldı
'Love Erdoğan' görseli LED ekranlara yansıtıldı
'Love Erdoğan' görseli LED ekranlara yansıtıldı
'Love Erdoğan' görseli LED ekranlara yansıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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