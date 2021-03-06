"Love Erdoğan" görseli LED ekranlara yansıtıldı
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"Love Erdoğan" görseli LED ekranlara yansıtıldı

06.03.2021 18:13 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:17

Çorum'da, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

Çorum'da, ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben LED ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla yayınlanan "Stop Erdoğan" ilanına Çorum'dan tepki geldi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak kentteki tüm LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi.

FETÖ mensubu bir grup tarafından New York'taki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

'Love Erdoğan' görseli LED ekranlara yansıtıldı
'Love Erdoğan' görseli LED ekranlara yansıtıldı
'Love Erdoğan' görseli LED ekranlara yansıtıldı
'Love Erdoğan' görseli LED ekranlara yansıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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